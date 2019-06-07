المدعي العام الإسرائيلي يرفض طلب نتانياهو تأجيل الاستماع لأقواله

رفض المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، إرجاء الاستماع إليه في قضايا شبهات فساد تحوم حوله لانه لا يوجد سبب لقبول الطلب، وتغيير المواعيد المحددة لجلسة الاستماع".

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