أمير قطر يزور واشنطن في 9 تموز المقبل

أعلن ​البيت الأبيض​ أن ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيصل بزيارة إلى ​واشنطن​ في الـ9 من تموز المقبل، ويلتقي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الزيارة المرتقبة "تندرج في الشراكة طويلة الأمد بين ​الولايات المتحدة​ وقطر، وستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية القوية التي تربط البلدين"، لافتًا إلى أنه "من المتوقع أن يبحث الزعيمان التطورات الإقليمية والتعاون الأمني وقضايا ​مكافحة الإرهاب​".