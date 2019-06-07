أمير قطر يزور واشنطن في 9 تموز المقبل

أعلن البيت الأبيض أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيصل بزيارة إلى واشنطن في الـ9 من تموز المقبل، ويلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الزيارة المرتقبة "تندرج في الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وقطر، وستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية القوية التي تربط البلدين"، لافتًا إلى أنه "من المتوقع أن يبحث الزعيمان التطورات الإقليمية والتعاون الأمني وقضايا مكافحة الإرهاب".
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