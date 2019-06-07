بدء الرحلات الجوية المباشرة بين سوتشي ودبي

أفادت بلدية سوتشي بأن السياح والصحفيين والمدونين من ​الإمارات​ العربية المتحدة وصلوا إلى سوتشي في أول رحلة منتظمة مباشرة بين المنتجع الروسي ودبي.

وأوضحت ​البلدية​ في بيان أن "هذه الليلة، بدأت رحلات منتظمة من أكبر مدينة في ​الإمارات العربية المتحدة​ إلى العاصمة الجنوبية ل​روسيا​. وتنفذ شركة طيران "​فلاي دبي​" الرحلات الجوية. سيتم تشغيل رحلات الطيران بين سوتشي ودبي مرتين أسبوعيًا خلال فترة الصيف. وتم تزويد هذا الخط بطائرات حديثة ومريحة".

وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل جذب سكان الإمارات إلى المنتجع الروسي، تم عرض الإمكانات السياحية لسوتشي هذا الربيع في أكبر معرض سياحي دولي "سوق السفر العربي- 2019" في دبي. بالإضافة إلى ذلك، نشرت شركة الطيران" فلاي دبي" تقويماً للأحداث وجدولًا زمنيًا للمناسبات في سوتشي.