أفادت وزارة الدفاع التركية بأن " الجيش التركي ضبط كميات من الأسلحة والذخائر في أوكار ومخابئ لحزب "العمال الكردستاني" في إطار "عملية المخلب" المستمرة شمالي العراق"، موضحةً أن "القوات ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر ومستلزمات تستخدم في صناعة مواد متفجرة، وأجهزة لا سلكية، إلى جانب متفجرات مصنوعة يدويا وألغام، قامت بتفكييها وإعطاب مفعولها".
وفي بيان لها، أشارت الدفاع التركية إلى أن "عملية المخلب" متواصلة ضد الإرهابيين في منطقة "هاكورك" شمالي العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: الجيش التركي يضبط كميات أسلحة للعمال الكردستاني شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.