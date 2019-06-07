الدفاع التركية: الجيش التركي يضبط كميات أسلحة للعمال الكردستاني شمالي العراق

أفادت ​وزارة الدفاع التركية​ بأن " ​الجيش التركي​ ضبط كميات من الأسلحة والذخائر في أوكار ومخابئ لحزب "العمال الكردستاني" في إطار "عملية المخلب" المستمرة شمالي ​العراق​"، موضحةً أن "​القوات​ ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر ومستلزمات تستخدم في صناعة مواد متفجرة، وأجهزة لا سلكية، إلى جانب ​متفجرات​ مصنوعة يدويا وألغام، قامت بتفكييها وإعطاب مفعولها".

وفي بيان لها، أشارت الدفاع التركية إلى أن "عملية المخلب" متواصلة ضد الإرهابيين في منطقة "هاكورك" شمالي العراق".