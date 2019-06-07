أبو الغيط دعا الجهات السودانية إلى ضبط النفس

دعا الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​، ​أحمد أبو الغيط​، الجهات ​السودان​ية إلى " ضبط النفس وتجنب أية تصرفات من شأنها أن تسهم في تأجيج الموقف وتصعيده أو تؤدي إلى الجنوح عن النهج السلمي لإتمام عملية الانتقال السياسي في البلاد بعد أعمال ​العنف​ التي شهدتها ​الخرطوم​ أودت بحياة العشرات".

ولفت إلى أنه " يتابع بقلق واهتمام بالغين التطورات الأخيرة التي شهدها السودان، وبشكل خاص سقوط عشرات القتلى والمصابين في أعمال العنف التي وقعت في الثالث من حزيران في العاصمة الخرطوم، وأدت إلى توقف الحوار بين ​المجلس العسكري​ الانتقالي وحركة إعلان ​قوى الحرية والتغيير​".