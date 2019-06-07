أفادت معلومات صحفية بان "عناصر من الدفاع المدني واطفائياته في مركزي القبيات والبيرة تمكنوا من اهماد حرائق اندلعت في اراض عشبية في خراج بلدتي القبيات والبيرة"، مشيرةً إلى أنه "يعمل عناصر للدفاع المدني على تبريد المساحات التي اتت عليها النيران منعا لتجدد اشتعالها وتمددها بخاصة وان رياح شمالية جافة تهب على المنطقة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أخمد حرائق في القبيات والبيرة ويعمل على منع تجدد النيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.