الدفاع المدني أخمد حرائق في القبيات والبيرة ويعمل على منع تجدد النيران

أفادت معلومات ​صحفية​ بان "عناصر من ​الدفاع المدني​ واطفائياته في مركزي ​القبيات​ و​البيرة​ تمكنوا من اهماد حرائق اندلعت في اراض عشبية في خراج بلدتي القبيات والبيرة"، مشيرةً إلى أنه "يعمل عناصر للدفاع المدني على تبريد المساحات التي اتت عليها النيران منعا لتجدد اشتعالها وتمددها بخاصة وان رياح شمالية جافة تهب على المنطقة وارتفاع ملحوظ ب​درجات الحرارة​".

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