افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ أوقفت في مخيم ​الوزاني​ قضاء ​مرجعيون​ 3 سوريين على خلفية اقامات منتهية الصلاحية وقد تم تسليمهم جميعا الى فضيلة قوى الأمن في ​الخيام​ للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف 3 سوريين بمخيم الوزاني بسبب انتهاء صلاحية اقاماتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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