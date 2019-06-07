بطريرك صربيا: نحاول تجديد الحياة الروحية في ما بقي من الأديرة بعد القرن 16

أكّد بطريرك ​صربيا​ للروم الارثوذوكس ايريناوس، خلال زيارة قام بها برفقة بطريرك الروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​ لكنيسة سيدة النورية في حامات، أن "المهم أن نعرف أين نحن موجودون لأننا في مكان له أهمية كبيرة وبعد القرن السادس العاشر خسرنا عددًا كبيرًا من الأديرة ولكننا نحاول تجديد الحياة الروحية في ما تبقى"، مشيرًا إلى أن "الأديرة مهمة على الصعيد الروحي، فالشعب يذهب الى الدير ويصلي كي يتخطى المشاكل التي يمر بها".

ولفت البطريرك الصربي إلى أن "القديس نيقولاوس كتب 14 مجموعة من ​الكتب​ لها أهمية كبيرة في حياتنا نقرؤها ونتغذى منها وكتب عن الحياة الروحية في العصر الحديث".

وشكر الأساقفة والآباء على "الأعمال التي قمتم بها في ​الأرجنتين​ ونحن نحب أن نطلع على الأعمال الرعوية التي قمتم بها هناك، لقد أخبرونا بكل ما قمتم به ونحن طبعًا ندعمكم لتستمروا في رسالتكم".

وأشار إلى أنه "اليوم الأخير في ​لبنان​، ونأخذ معنا ذكرى جميلة هي أننا نعرفنا الى هذا الشعب الطيب والأساقفة الأخوة. شكرًا على استقبالكم وليبارك الله شعبنا وشعبكم وكلنا إيمان أننا سنتغلب على التجارب. وأشكر الرب الذي أعطاني النعمة لزيارة هذه البطريركية المقدسة لأن التطور والبناء الذي تقومون به بالفعل جيد".