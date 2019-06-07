مراد: سنطلق مشروع قاعدة المعلومات التي تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ أن "دور ال​لبنان​يين المنتشرين تعريف ​المجتمع الدولي​ على لبنان وعلى ثقافة المجاتمع اللبناني".

وفي كلمة له خلال "النسخة السادسة لمؤتمر ​الطاقة​ الإغترابية اللبنانية"، أوضح مراد "اننا متأكدون من نجاحكم وأنكم بقدرها "، مشيراً الى أن "دوركم أن تظهروا صورة لبنان الحقيقة وتكونوا "لوبي" فاعل في العام"، لافتاً الى ان "دورنا المحافظة على الطاقة الايجابية ودعمها وتأمين ثبات أمني".

وأكد أن "هذا مطلب المغترب واليوم واجبنا ك​حكومة​ أن نخلق مناخ إستثماري آمن مشجع، ودورنا ان نعزز الروابط لتنقلوا لبنان الى كل دول ​العالم​"، مشيراً الى ان "واجبنا كدولة تجاه شعبنا والمغتربين ان نعيد لبنان درة ​الشرق الأوسط​، لاننا نملك كل الإمكانيات لنعيد لبنان عاصمة ​الشرق الاوسط​".

وشدد مراد على أن "دورنا كدولة إعادة توجيه الروابط لتعزيز التبادلات بين الشرق الغرب"، معتبراً ان "​الاقتصاد​ مرتبط بالمتغيرات في الشرق والعالم، وبالأخص المنتوجات التي ترتبط بأمور تقنية"، مؤكداً أنه "يجب ان نتساعد لتوسيع رقعة التصدير وإعادة تصدير المنتوجات والخدمات"

وأعلن "اننا سنطلق اليوم مشروع قاعدة المعلومات والتواصل الإلكترونية التي سنطورها مع الوزارات اللبنانية والسلك اللبناني بالخارج، وتتضمن كل المعلومات التي تتعلق بالتجارة الخارجية وليكون كل مستورد على بينة من كل الاتفاقيات الموقعة بين لبنان والدولة التي سيستورد اليها".