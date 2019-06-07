حيا الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​ "البطولة التي أبداها الشاب الفلسطيني صابر مراد، والتي عرقلت حصول المزيد من القتل بين عناصر و​ضباط الجيش​ وضباطه خلال الحادثة الارهابية داخل ​مدينة طرابلس​". واتصل عباس بمراد مهنئا بسلامته، ومشيدا بشجاعته وتصديه للارهابي منفذ الاعتداء في طرابلس، وقرر منحه وسام ميدالية الشجاعة، موعزا الى سفير دولة فلسطين ​أشرف دبور​ ب "الاهتمام به والإشراف على علاجه، وتوفير كل ما يحتاج اليه وأسرته".

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كانت هذه تفاصيل خبر عباس منح الشاب الفلسطيني صابر مراد وسام الشجاعة لتصديه للارهابي بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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