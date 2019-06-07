وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركات إيرانية للبتروكيماويات

اعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ عن "فرض ​عقوبات​ جديدة على ​إيران​"، موضحةً أن "العقوبات الجديدة تستهدف شركات إيرانية للبتروكيماويات وذلك بسبب ضلوعها في تمويل أنشطة الحرس الثوري"، مضيفةً: " العقوبات الأميركية تستهدف 39 شركة بتروكيماويات تابعة لإيران إضافة لوكلاء لها في دول أجنبية".

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