بقنابل يدوية أو عبوات ناسفة في "تايمز سكوير"، أشهر ميادين مدينة نيويورك"، موضحةً أن "الرجل، يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرال".
وأكدت المصادر أنه "لا يوجد أي تهديد لتايمز سكوير في الوقت الحالي"، مشيرةً إلى أن "خطة سرية ساعدت في تعقب الرجل من منطقة كوينز في نيويورك لحين توقيفه"، لافتةً إلى أن "المشتبه به تحدث عن رغبته في استهداف شخصيات سياسية في نيويورك، وواشنطن، والحصول على سترة ناسفة أو استخدامها".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأميركية توقف رجلا خطط لهجوم في "تايمز سكوير" بنيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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