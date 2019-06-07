السلطات الأميركية توقف رجلا خطط لهجوم في "تايمز سكوير" بنيويورك

بقنابل يدوية أو عبوات ناسفة في "​تايمز سكوير​"، أشهر ميادين مدينة ​نيويورك​"، موضحةً أن "الرجل، يخضع للتحقيق من قبل وحدات ​مكافحة الإرهاب​ التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرال".

وأكدت المصادر أنه "لا يوجد أي تهديد لتايمز سكوير في الوقت الحالي"، مشيرةً إلى أن "خطة سرية ساعدت في تعقب الرجل من منطقة كوينز في نيويورك لحين توقيفه"، لافتةً إلى أن "المشتبه به تحدث عن رغبته في استهداف شخصيات سياسية في نيويورك، و​واشنطن​، والحصول على سترة ناسفة أو استخدامها".