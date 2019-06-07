تلفزيون سوريا نفى عودة العلاقات مع حماس: حركة إخوانية دعمت الإرهاب

نقل التلفزيون السوري عن مصدر إعلامي تأكيده أن "لا صحة لكل ما يتم اشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع ​حركة حماس​"، مشيرا الى ان "موقف ​سوريا​ من هذا الموضوع موقف مبدئي بُني في السابق على أن حماس حركة مقاومة ضد ​إسرائيل​ إلا أنه تبين لاحقاً أن الدم الإخواني هو الغالب لدى هذه الحركة عندما دعمت الإرهابيين في سوريا وسارت في نفس المخطط الذي أرادته إسرائيل".

وأكد المصدر ان "كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير موقف سوريا من هؤلاء الذين لفظهم ​الشعب السوري​ منذ بداية الحرب ولا يزال".