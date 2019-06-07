إحباط محاولة إرهابيين إطلاق النار على أحد الأكمنة بشمال سيناء

دبي - بواسطة محمد فارس © قوات الشرطة قوات الشرطة

(مصراوي):

أفادت قناة "دي إم سي"، في خبر عاجل، أن قوات الأمن تصدت لعناصر إرهابية حاولت إطلاق النار على أحد الأكمنة بشمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ونقلت القناة، على لسان مصادر أمنية، أن قوات الأمن أحبطت محاولة الإرهابيين وتم التصدي لهم.

وكانت وزارة الداخلية، أصدرت بيانًا أمس، قالت فيه: "في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو 2019، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء في حي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش". وأضافت: "وأثناء محاصرتهم أطلقوا النار بكثافة تجاة القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة و2 حزام ناسف".