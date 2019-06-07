ضبط شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم إلحاقهم ببعض الجامعات الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، للنصب والاحتيال على الطلبة راغبي استكمال الدراسة بالخارج والاستيلاء على أموالهم بزعم إلحاقهم ببعض الجامعات الأوروبية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم صناعي – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بإنشاء شركة دراسات تعليمية وهمية -كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، واتخذ من مقرها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي السفر لاستكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية بالدول الأوروبية، وذلك من خلال الإعلان على شبكة الإنترنت، عن توافر فرص تعليم بالخارج مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين (75 إلى 100 ألف جنيه مصري) من الطالب الواحد .

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر الشركة المُشار إليه وعثر على ( 22 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة - 6 شهادات دراسية منسوبة إلى جامعات دولية "مزورين بالكامل" - 60ملف بأسماء الطلبة الراغبين استكمال دراستهم خارج البلاد - 6 دفاتر إيصالات استلام نقدية بأسماء أشخاص مختلفة مدوناً بها المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليهم - 30 إيصال إيداع نقدية بمبالغ مالية متفاوتة من " 75 : 100 ألف جنية مصري "منسوبة لأحد البنوك المصرية تمثل تحويلات المجني عليهم إلى الشركة المذكورة بلغ إجماليها تقريباً خلال العام الحالي ثلاثة ملايين جنية مصري - مجموعة من المستندات الخاصة بالمجني عليهم – مجموعة من المستندات الخاصة بالمجني عليهم - أكلاشيه تقرأ بصمته باسم الشركة).

أمكن الاستدلال على ثلاثة من المجني عليهم وأقروا بدفع مبالغ متفاوتة للمتحرى عنه نظير استكمال تعليمهم بالخارج، وبمواجهة المذكور أنكر ما نسب إلية وقرر بوجود عقد وكاله فيما بينه وبين الجامعات المُشار إليها دون أن يقدم أية مستندات تفيد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.