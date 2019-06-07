20 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الثانوية العامة غدًا في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف أن 20 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي أمام 49 لجنة موزعة على مراكز المحافظة السبعة غدًا السبت.
وأشار المحافظ إلى توافر كافة التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤسائها والمراقبين والملاحظين في الذهاب والعودة والاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.
وتطرق المحافظ لمناقشة خطة مديرية الأمن لتأمين استلام الأسئلة من القاهرة، ومركز توزيع الأسئلة على اللجان، وتجميع أوراق الإجابة، وخطة تسفير الأوراق إلى الكنترول، وغيرها من الاستعدادات الأمنية المكثفة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومطمئنة وخروجها بالشكل اللائق.
كما أكد المحافظ على ضرورة الاتصال الدائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم والرئيسية بالمحافظة والمركزية لوزارة التربية والتعليم، والعمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوي المحافظة.
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