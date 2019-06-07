وزير خارجية باكستان يعرب عن رغبة بلاده في إجراء محادثات مع الهند

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الجمعة، عن رغبة بلاده في إجراء محادثات مع الهند بشأن جميع القضايا الهامة، فضلا عن الالتزام بجهود إرساء السلام في المنطقة، وذلك في رسالةبعث بها إلى نظيره الهندي الجديد إس جايشانكار.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن قريشي بعث بالرسالة إلى جايشانكار؛ لتهنئته بتولي منصب وزير
الشئون الخارجية الهندي.
يشار إلى أن التوترات تصاعدت بين باكستان والهند بعدما شنت الأخيرة غارات جوية داخل باكستان قالت إنها استهدفت مقار جماعة متطرفة، وذلك إثر الهجوم الذي استهدف قوات الأمن بحافلة مفخخة في 14 فبراير الماضي بإقليم (كشمير) المتنازع عليه بين الجانبين.
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