الكرملين لبريطانيا: لن نغير سلوكنا

نقلت وكالات أنباء روسية، الجمعة 7 يونيو، عن الكرملين قوله إن بريطانيا مسؤولة عن تضرر العلاقات مع روسيا وذكرت أنه رفض دعوتها لموسكو بتغيير سلوكها على الساحة الدولية.
كانت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد قالت أمس الخميس إن العلاقات بين بريطانيا وروسيا لا يمكن أن تتحسن إلا إذا غيرت
ونقلت وكالة إنترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "لا، لن نغير من سلوكنا لأن كل ما تريده روسيا هو علاقات تأتي بالنفع على الطرفين وتضع في الحسبان مصالح بعضنا البعض".
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