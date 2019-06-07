بوتن يدعو إلى "إعادة النظر بدور الدولار" في النظام المالي

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الجمعة، خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبورج، إلى "إعادة النظر بدور الدولار" في النظام المالي العالمي، معتبراً أن العملة الأميركية أصبحت "آلة ضغط" تستخدمها واشنطن وتشهد حالياً تراجعاً في "الثقة".
وقال بوتن "من الواضح أن هذه التغيرات العميقة (في النظام المالي) تتطلب تكييف المؤسسات المالية الدولية وإعادة النظر بدور الدولار، الذي تحول (...) إلى أداة ضغط بيد الدولة التي تصدره على باقي العالم".
وأضاف بوتن إن مساعي الولايات المتحدة الأميركية لفرض هيمنتها على بقية الدول تعد وصفة للحروب التجارية والحروب الحقيقية.
واحتج بوتن على ما أسماها بالمنافسة غير العادلة والحماية التجارية، قائلاً إن "النهج الأميركي يعزز معركة بدون قواعد حيث يحارب الجميع بعضهم البعض".
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وأضاف أنه يشعر بالقلق إزاء ما وصفها بمحاولات لإجبار شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" على الخروج من السوق العالمية.
وأبلغ بوتن المنتدى الاقتصادي، الذي يحضره الرئيس الصيني شي جين بينج، أن الولايات المتحدة تسعى لفرض سلطتها القانونية في أنحاء العالم.
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