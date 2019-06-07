روسيا وأميركا تتبادلان التهم بالقيام بمناورات خطيرة في بحر الصين

تبادلت الولايات المتحدة وروسيا، اليوم الجمعة، التهم بالقيام بمناورة خطرة مع قطعة بحرية للبلد الآخر.

وذكرت البحرية الأميركية أن مدمرة روسية كادت أن تصدم طراداً أميركياً مزوداً بصواريخ موجهة في بحر الصين الشرقي في حادثة وصفتها بأنها "خطيرة وتفتقر للمهنية".

وقال الكوماندر كليتون دوس المتحدث باسم الأسطول السابع الأميركي "أثناء العمل في بحر الفلبين، قامت المدمرة الروسية أودالوي 572 بمناورة خطيرة مع السفينة الأميركية تشانسلورزفيل".

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ووصف ما ذكرته روسيا من أن السفينة الأميركية تصرفت بشكل خطير بأنه "كلمات دعائية". وقال إن المدمرة الروسية اقتربت لمسافة بين 15 و30 متراً من تشانسلورزفيل.

وكانت روسيا اتهمت، في وقت سابق اليوم، سفينة حربية أميركية بالقيام بمناورة خطيرة مع سفينة عسكرية روسية.

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