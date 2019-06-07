المكسيك تنشر جنوداً على حدودها لتفادي رسوم جمركية هدد ترامب بفرضها

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد أن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع جواتيمالا في إطار مسعى مكسيكي لاحتواء تدفق هجرة أبناء أميركا الوسطى التي أثارت غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال إيبرارد، للصحفيين لدى مغادرته لاجتماع مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، "أوضحنا أن هناك 6000 فرد وسيتم إرسالهم إلى هناك".

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وأضاف أن محادثات المكسيك مع الولايات المتحدة بخصوص الهجرة ستستمر اليوم الجمعة. وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية

بدءاً من الأسبوع المقبل ما لم تفعل البلاد المزيد لوقف تدفق المهاجرين على الولايات المتحدة.