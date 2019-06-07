كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الجزائرية تعتقل عشرات المتظاهرين في الأسبوع الـ16 للحراك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة الجزائرية، اليوم الجمعة، عشرات المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على الأوضاع في البلاد.

وذكرت صحيفة "الوئام" أن شاحنات رجال الأمن وسياراتهم انتشرت بكثافة في قلب العاصمة حيث يجتمع الجزائريون في مسيراتهم كل يوم الجمعة.

يشار إلى أن مئات الجزائريين خرجوا اليوم الجمعة في الأسبوع الـ16 للحراك، ردا على خطاب رئيس الدولة الذي وجّهه أمس للشعب مؤكّدين "يدك الممدودة لن تجد من يصافحها".

Advertisements

وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قد دعا الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال".

وقال بن صالح، في خطاب للأمة بثه التلفزيون الجزائري: "أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورة على وطنها ومصيره إلى اختيار سبيل الحوار" وصولا إلى "مسار توافقي" على انتخابات رئاسية"ستعكف الدولة على تنظيمها في أقرب الآجال".

وأضاف: "أدعوهم الى مناقشة كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات ووضع خارطة الطريق التي تساعد على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جوّ من التوافق والسكينة والانسجام".

كما دعا بن صالح إلى "تغليب الحكمة ومصلحة الشعب في نقاشاتهم وتطلعاتهم وإلى اغتنام هذه الفرصة للمشاركة في التشاور"، وذلك بحسب قناة "النهار".