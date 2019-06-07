كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 19 شخصاً إثر انفجار في بلدة سويدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة وعاملون في مستشفى بالسويد إن 19 شخصاً أصيبوا في انفجار قوي وقع اليوم الجمعة في بلدة لينشوبينج بجنوب البلاد وألحق أضراراً بعدد من المباني.

ولم يتضح سبب الانفجار لكن الشرطة قالت إنها فتحت تحقيقاً جنائياً.

وقال المتحدث باسم الشرطة بيورن أوبيرج "أبلغ كثير من الناس عن انفجار قوي للغاية حطم عدداً كبيراً من النوافذ".

وأضاف "تمكنا حتى الآن من التأكد من إصابة عدد من الناس بجراح طفيفة. طوقنا منطقة واسعة تضم عدة مبان".

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ومضى قائلاً لا يستطيع التصريح بشيء عن السبب المحتمل للانفجار.

وذكرت الإذاعة السويدية أن انفجاراً قوياً حطم النوافذ والشرفات في مبنى سكني من خمسة طوابق وأحدث تلفيات في مبان أخرى.

وقالت سلطات المنطقة في بيان إن 19 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة في الانفجار ووجهت نداء لجامعة لينشوبينج ومؤسسات طبية أخرى بتقديم الرعاية للمصابين.

وأضاف البيان "ومن ثم تستعد المستشفيات لاستقبال عدد أكبر من المصابين إذا استدعى الأمر".