كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجا على انقطاعها.. سكان مدينة أردنية يغلقون محطات ضخ المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق عشرات الأردنيين من سكان بلدة الغوير التابعة لمدينة الكرك جنوبي البلاد، مبنى محطات ضخ المياه في محافظة الكرك، احتجاجا على نقص المياه في بلدتهم.

ووفقا لصحيفة "الغد" الأردنية، فقد أقدم المواطنون على هذه الخطوة بعد انقطاع المياه عن الغوير لفترة طويلة "رغم أن المحافظة تتزود بالمياه من آبار بلدتهم".

ونقلت الصحيفة عن أحد سكان البلدة قوله إن "منطقتهم أصبحت تعاني من انقطاع دائم للمياه وهم قريبون من آبار ضخ المياه التي تقع وسط أراضيهم".

وأشارت إلى أن مدير مياه الكرك سامر المعايطة لم يستجب لاتصالات "الغد" للحصول منه على أي رد حول مطالب أهالي الغوير.