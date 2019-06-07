كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث إيراني: تعزيز السلطوية أحد أبرز سمات عهد خامنئي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسن يوسفي أشكوري (باحث إيراني متخصص في الشؤون الدينية) إن خامنئي لم يكن رجلا معروفا بالقرارات الكبرى والتاريخية حيث كانت دورته من المفترض لها أن تكون مؤقتة لدى توليه منصب المرشد الإيراني نهاية ثمانينات القرن الماضي.

واعتبر أشكوري السجين السياسي السابق في مقابلة مع النسخة الفارسية لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية، أن تعزيز السلطوية أحد أبرز سمات عهد خامنئي، فضلا عن القبض بكلتا يديه على مقاليد الحكم بشكل مطلق في إيران رغم ضعف شعبيته.

زأضاف الباحث الإيراني أن خامنئي فشل رغم صلاحياته الواسعة في اتخاذ قرارات سياسة خاصة على مستوى التعاون الخارجي بل واقتصادية مدروسة بعناية، حيث نجح فقط في تمكين الإستبداد الديني فضلا عن تجاوز رياح الأزمات المختلفة من خلال أدوات أمنية وعسكرية، على حد قوله.

وتسببت أزمات كبرى بقيت دون حل جذري مثل احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009 بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية حينها، وكذلك الملف النووي الإيراني في ترك جروح بالغة سيبقي أثرها حتى حال مجئ خليفة لخامنئي المريض بورم في البروستاتا منذ سنوات، يقول أشكوري.