رئيس الجزائر المؤقت يدعو إلى حوار سياسي شامل تحضيرا للانتخابات المؤجلة

دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، إلى حوار سياسي شامل بحضور كل الأحزاب بهدف التحضير للانتخابات الرئاسية.

ويأتي ذلك بعدما ألغى المجلس الدستوري الانتخابات، التي كانت مقررة في الرابع من يوليوز المقبل.

ولم يحدد بن صالح موعدا للانتخابات الجديدة، خلال الكلمة، التي ألقاها، ليلة أمس، لكنه قال إنه ينبغي تحديد ذلك بأسرع ما يمكن.

وقال بن صالح في “خطاب إلى الأمة” بث عبر التلفزة الجزائرية “أدعو الطبقة السياسية، والمجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، الغيورة على وطنها، ومصيره، إلى اختيار سبيل الحوار”، وصولا إلى “مسار توافقي” على انتخابات رئاسية “ستعكف الدولة على تنظيمها في أقرب الآجال”.

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وفي وقت سابق، قال المجلس الدستوري إنه اضطر إلى إلغاء الانتخابات، بعدما تقدم مرشحان فقط، وتم رفضهما.

ويأتي ذلك وسط مظاهرات مستمرة، رافضة للانتخابات، وتطالب بتأجيلها حتى يتم التخلص من جميع رموز حقبة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وإتاحة الفرصة لبناء نظام جديد.

وحل عبد القادر بن صالح محل بوتفليقة لفترة مؤقتة، لكن يرى الكثيرون أنه قريب جدا من الرئيس السابق، ولا يمكنه ضمان نزاهة الانتخابات.