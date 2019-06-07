الكوكب المراكشي يحتج ضد أسفي بسبب مباراة الجولة 29

قرر نادي الكوكب المراكشي، توجيه رسالة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بسبب الأحداث التي سجلتها مباراة الجولة 29 بين ممثل عاصمة النخيل وأولمبيك أسفي، برسم منافسات الأسبوع 29 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وحسب مراسلة الكوكب، فالأخير يطلب رفض المصادقة على نتيجة المباراة، التي سجلت أحداثاً لا رياضية، من اجتياح لأرضية الملعب، وتوجيه مقذوفات للاعبين من المدرجات، ما فرض على حكم اللقاء توقيفها لأزيد من 10 دقائق إلى حين عودة الهدوء إلى ملعب المسيرة.

وكان الكوكب المراكشي قد سقط بهدف دون رد أمام أسفي، 7 دقائق قبل نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، ما عقد مهمة فارس النخيل في الانعتاق من المراكز الأخيرة، المؤدية للقسم الوطني الثاني.

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وسيواجه الوداد الرياضي الكوكب المراكشي، يوم الأحد المقبل، في مباراة حاسمة، حيث سيحتاج الكوكب للنقاط الثلاث وانتظار نتيجة المغرب التطواني والجيش الملكي، لإنقاذ موسمه.

في حين تأكد رسمياً سقوط شباب الريف الحسيمي إلى القسم الثاني من البطولة الوطنية الاحترافية، بعد تذيله الترتيب بـ 27 نقطة.