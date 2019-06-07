من المرتقب ان يحل، غدا السبت، وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، بالعاصمة الرباط، في زيارة رسمية للمغرب، للقاء مسؤولين مغاربة، والإعداد لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب.
وحسب مصادر، فإن لودريان الذي يتوقع أن يجلس غدا على طاولة اجتماع مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، سيناقش مع نظيره المغربي وجهة النظر الفرنسية من تطورات قضية الصحراء المغربية بعد استقالة المبعوث الأممي للمنطقة هورست كوهل، كما ستناقش قضايا العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي، والعلاقات الاقتصادية وأزمة الهجرة.
لودريان وضع كذلك في جدول أنشطته في المغرب لقاءات ينتظر أن تجمعه مع الجالية الفرنسية المقيمة فيا لمغرب، حيث دعت عدد من القنصليات المغاربة المقيمين في المغرب للقاء لودريان، وهي اللقاءات المرتقب أن تستمر إلى حدود يوم الإثنين المقبل، ولن تقتصر على العاصمة الرباط.
يشار إلى أن آخر زيارة أجراها لودريان للمغرب تمت خلال شهر شتنبر الماضي، حيث التقى بوريطة وناقش معه عددا من القضايا المشتركة مع المغرب، بالإضافة إلى تداعيات أزمة الهجرة في منطقة دول المتوسط والأزمة الليبية والحوار”5+5″.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جدول أعمال زيارة وزير الخارجية الفرنسي لودريان للمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.