حورة: اعتقال شاب بزعم خطف سلاح شرطي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الجمعة، عدد من الشبان بقرية حورة في منطقة النقب، للاشتباه بإقدام أحدهم على "سرقة سلاح" شرطي.
وادعت الشرطة في بيان مقتضب صدر عنها، أن قوات كبيرة من عناصرها اقتحمت القرية لفض شجار نشب بين شبان في حورة.
وتابعت أنه "خلال عملية فض الشجار تعرضت قوات الشرطة للرشق بالحجارة من قبل الشبان المتجمهرة في مكان الشجار، وقام أحد الأشخاص بالاستيلاء على سلاح أحد أفراد الشرطة.
وأعلنت الشرطة اعتقال عدد من الشبان بينهم شخص يشتبه بالاعتداء على شرطي إسرائيلية وسرقة سلاحه.
تفاصيل أوفى لاحقًا..
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