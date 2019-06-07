تشيلسي يقدم استئنافاً لمحكمة التحكيم الرياضية

رياضة 2019-06-07 | 15:33 24 مشاهدة قدّم نادي تشيلسي الإنجليزي استئنافًا لمحكمة التحكيم الرياضية ، ضد قرار حرمانه من التعاقدات في فترتي الانتقالات. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فرض عقوبة على تشيلسي بحرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات لانتهاكات لوائح الفيفا في قيد اللاعبين. وأوضحت محكمة التحكيم الرياضية: "لقد سجلت محكمة التحكيم للرياضة (CAS) استئنافًا قدمه نادي تشيلسي لكرة القدم ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)".



وسبق وقدّم تشيلسي استئنافًا للفيفا، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم قام برفضه. وسبق وقدّم تشيلسي استئنافًا للفيفا، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم قام برفضه. الجدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي هو الآخر قدّم بالأمس طعنًا على عقوبة محتملة بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لدى المحكمة الرياضية أمس الخميس، بشأن اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.



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