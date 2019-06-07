بالفيديو: سخرية تشعل الانترنت بسبب أخطاء في الصلاة ارتكبها مسؤول تركي وجنوده

وفي التفاصيل، يظهر المصلّون وهم يؤدون الصلاة بطريقة "خاطئة".

وظهر الوزير بجانب عدد من عناصر الجيش التركي يؤدون صلاة العيد، كما سادت حالة من الارتباك والفوضى في صفوف المصلين وعدم اتباعهم للإمام وكأنهم يصلون للمرة الأولى في حياتهم.



وقد خالف بعض المصلين حركات الإمام في الركوع والسجود والقيام، ما أحدث حالة من الارتباك بين المصلين.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.