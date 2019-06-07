

ونفذت محافظة النجف الخطة الامنية الخاصة بعيد الفطر المبارك، وقد أشاد الأهالي بسلسة إجراءات هذه الخطة، مما سهل خروجهم للتنزه والتبضع بشكل انسيابي. ونفذت محافظة النجف الخطة الامنية الخاصة بعيد الفطر المبارك، وقد أشاد الأهالي بسلسة إجراءات هذه الخطة، مما سهل خروجهم للتنزه والتبضع بشكل انسيابي. الى ذلك، فإن الوضع الأمني المستقر شجع الاهالي على الخروج للتنزه والتسوق في العيد.



يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الأهالي يشيدون بالخطة الأمنية الخاصة بالعيد في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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