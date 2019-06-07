كل ما تود معرفته عن مباراة اسود الرافدين أمام نسور قرطاج

توقيت المباراة والقناة الناقلة
معلق المباراة
اناطت القناة القطرية مهمة تعليق المباراة الى المعلق الجزائري "حفيظ الدراجي".
حكم المباراة
يدير اللقاء طاقم تحكيم مصري يقوده الحكم محمد معروف كحكم ساحة ويساعده كل من تحسين عبد السادات و يوسف البوساطي اما الحكم الرابع فهو عمر امين.
التشكيلة المتوقعة لاسود الرافدين
حراسة المرمى: جلال حسن.
خط الدفاع: سعد ناطق - احمد ابراهيم - سامح سعيد - ضرغام إسماعيل.
خط الوسط: امجد عطوان - همام طارق - حسين علي - جستن ميرام - كرار نبيل.
خط الهجوم: مهند علي.
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