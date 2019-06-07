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كل ما تود معرفته عن مباراة اسود الرافدين أمام نسور قرطاج

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ويأمل اسود الرافدين في حصد الفوز في المباراة من اجل تحسين ترتيبه في تصنيف "فيفا" الشهري، فيما تأتي المباراة ضمن استعدادات منتخب نسور قرطاج، لنهائيات كأس افريقيا 2019.

توقيت المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت بغداد، فيما ستكون منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة "Bein sports HD 3".

معلق المباراة
اناطت القناة القطرية مهمة تعليق المباراة الى المعلق الجزائري "حفيظ الدراجي".

حكم المباراة
يدير اللقاء طاقم تحكيم مصري يقوده الحكم محمد معروف كحكم ساحة ويساعده كل من تحسين عبد السادات و يوسف البوساطي اما الحكم الرابع فهو عمر امين.

التشكيلة المتوقعة لاسود الرافدين

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حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: سعد ناطق - احمد ابراهيم - سامح سعيد - ضرغام إسماعيل.

خط الوسط: امجد عطوان - همام طارق - حسين علي - جستن ميرام - كرار نبيل.

خط الهجوم: مهند علي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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