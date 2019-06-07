وبحسب ما اكده ناشطون ان "تكلفة النافورة بلغت نحو 30 مليون دينار"، مشيرا الى ان "بعض المواطنين قاموا برمي علب المياه والعصير الفارغة في النافورة ما ادى الى تشهوية جماليتها".



وطالبوا بمحاسبة "من يقوم بمثل هذه الاعمال، وتغريمه كلفة الاضرار التي تؤدي الى تشويه الاماكن والمناطق الجميلة".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهر على افتتاحها.. حال احدى النافورات قرب السياب 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.