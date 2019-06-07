وثيقة جديدة تكشف كذب رواية تركيا حول انقلاب 2016 المزعوم

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن وثيقة جديدة تكذب مزاعم الرواية الرسمية التركية عن محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016، لافتا إلى أنها اعتمدت بشكل كبير على إفادات مزيفة انتزعت من ضباط بعد تعرضهم للتعذيب.

وأوضح أنه طبقًا لالتماس قانوني قدمه الجنرال التركي، أوزهان كونوك، أمام المحكمة الجنائية العليا السابعة عشر في أنقرة، فقد أرغم على الكذب أثناء تحديد هوية أحد المدنيين المتهمين بالعمل مع الضباط المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشل.

وأوضح كونوك أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة في "باشكنت سبورتينج هول"، وهو مركز احتجاز غير رسمي يتعرض فيه المحتجزون لتعذيب ممنهج ومعاملة سيئة في أعقاب محاولة الانقلاب.

وأشار الجنرال التركي إلى أنه كان محتجزًا لدى الشرطة في المركز في الفترة بين 8 و12 أغسطس/آب عام 2016، وأرغم على تحديد هوية شخص يدعى مصطفى أكيلديز رغم عدم معرفته به.

وطلب من المحكمة التحقق من هوية المسؤولين الذين عذبوه وأجبروه على التوقيع على إفادات مزيفة تفيد بمعرفته بهذا الشخص.

وكتب كونوك الالتماس بخط اليد، وسلم إياه للسلطات في سجن سنجان في أنقرة من أجل أن يعيدوا إرساله إلى المحكمة، وفق الموقع السويدي.







وتزعم الحكومة التركية أن أكيلديز، مدني، تابع لحركة الداعية فتح الله غولن المعارضة للحكومة التركية، وتتهمه بالعمل سرًا مع ضباط خلال الانقلاب الفاشل، لكنه وكونوك كما المئات الآخرون الذين يحاكمون بتهمة التورط في تلك الأحداث ويواجهون عقوبات بالسجن مدى الحياة حال إدانتهم.

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وخلال جلسة استماع عقدت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أدلى كونوك بشهادته التي تحدث فيها عن تكليفه بمهمة في مقر هيئة الأركان العامة قبل خمسة أيام على الانقلاب الفاشل، وأنه كان جزءًا من فريق عمل على تجهيز اجتماع لمجلس الشورى العسكري، وعندما شاهد وحدات العمليات الخاصة تقتحم المبنى، قيل له إنه كان هناك هجوم إرهابي، ثم تم تكليفه بمهمة حراسة لحماية المكان ولم يستخدم سلاحه مطلقًا.

وأشار الموقع إلى أن تقرير التحقيقات العسكرية لهيئة الأركان برأه من ارتكاب أية أفعال خاطئة، وواصل الخدمة في الجيش لفترة 20 يومًا بعد محاولة الانقلاب.

وكرر الجنرال ما كتبه في المذكرة القانونية السابقة وقال إنه تعرض للتعذيب وأجبر على كتابة أسماء لا يعرفهم في إفادة أرغم على توقيعها، ووجهت له أسئلة عدة حول صلاته بحركة غولن.

شهادة كونوك حول ما حدث خلال فترة احتجازه هي واحدة من بين عدة حالات تعذيب كانت هناك تقارير سابقة بشأنها، والهدف هو استخلاص إفادات، رغم زيفها، لتجهيز قضية جنائية مقنعة ضد الحركة.

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت يافطة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة".

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.