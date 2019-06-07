مقتل 8 عناصر إرهابية متورطة في هجوم على كمين جنوب العريش بمصر

أعلنت الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، مقتل 8 عناصر إرهابية متورطة في الهجوم على حاجز أمني بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق) صباح عيد الفطر.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان، إنه "استمرارا لتتبع العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر 5 يونيو الجارى، توافرت لدينا معلومات حول اختباء مجموعة داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش".

وأوضحت أنه "أثناء محاصرتهم، قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما اسفر عن مصرع 8 عناصر إرهابية".

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وأشارت إلى أنها عثرت بحوزتهم على عدد "5" بندقية آلية، عبوة متفجرة، "2" حزام ناسف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، وفق البيان.

يأتي ذلك ضمن إجراءات أمنية صارمة وملاحقة العناصر الإرهابية تتخذها السلطات المصرية عقب استشهاد 8 شرطيين صباح الأربعاء الماضي في هجوم على حاجز أمني تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

واليوم، أعلن التلفزيون المصري عن تصدي القوات الأمنية فجرا لمحاولة عناصر إرهابية إطلاق نار على أحد الأكمنة في شمال سيناء.