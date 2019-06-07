طوارئ بالـ"مترو" استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة

كتب: توفيق شعبان

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو بالخطوط الثلاثة، لطلبة الثانوية العامة، في أثناء توجههم لأداء الامتحانات.

وأوضح عبد الهادي أن الاستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة، بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل، مرورا بأوقات الذروة، والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق.

وأشار إلى أنها تضمنت أيضا، تكثيف تواجد رجال الإسعاف...