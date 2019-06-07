مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية، أنه في اطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر 5 يونيو الأربعاء.
وأضافت الوزارة، في بيان لها انه توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم.
وأضافت وزارة الداخلية، ان التعامل أسفر عن مصرع 8 عناصر وعثر بحوزتهم على عدد 5 بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: القضاء على 8 إرهابيين من منفذي حادث كمين العريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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