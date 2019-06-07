جبهة العمل الاسلامي تقدم التعازي لنصرالله بوفاة شقيقته

توجّه منسق عام ​جبهة العمل الاسلامي​ في لبنان الشيخ زهير عثمان الجعيد باسم الجبهة قيادةً وأفراداً إلى الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ بـ"أحرّ التعازي وأصدق المشاعر وأسمى وأخلص المواساة بوفاة شقيقته "الحاجة زكية نصرالله" تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيج جنته وتكرم عليها بالغفران والرضوان، وألهم ذويها الصبر والسلوان ووهبهم كبير الأجر مع الإحسان".

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