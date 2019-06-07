وزير العدل بحث مع عون روكز في خطة العمل لتنفيذ القرار 1325 بشأن المرأة والامن والسلام

بحث وزير ​العدل​ ​ألبرت سرحان​ مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ ال​لبنان​ية كلودين عون روكز، في خطة العمل لتنفيذ قرار ​مجلس الأمن​ 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام، وذلك في إطار الجولات التي تقوم بها على عدد من الوزراء والجهات المعنية.

وقالت السيدة عون روكز، بعد اللقاء: "لقد تباحثنا في الخطة المتعلقة بقرار مجلس الأمن والتي قدمناها الى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ للتصويت عليها في ​مجلس الوزراء​. كما تداولنا في مشروع تعديل ​قانون الجنسية​ الذي قدمته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الى رئيس الحكومة،إضافة الى مشاريع عدة تتعلق بحقوق المرأة لناحية تطبيق المساواة بحسب ما ينص عليه ​الدستور اللبناني​ ومنها تعديل القوانين التي تتضمن تمييزا ضد المرأة والتي نأمل تعديلها قبل الذكرى المئوية لإعلان استقلال دولة لبنان الكبير".