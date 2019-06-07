النشرة: إخماد حريق شب بمحمصة قرب مسجد المدينة الصناعية في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بان "عناصر اطفائية صيدا اخمدوا حريق محمصة بن لصاحبها فراس نفاع في الطابق الاول من بناية شماع وقوام في المدينة الصناعية الاولى قرب مسجد المدينة الصناعية في صيدا، والاضرار مادية فقط".

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