نقابة الممرضات والممرضين: لعدم تشويه صورة المهنة والمتاجرة بها

أعربت ​نقابة الممرضات والممرضين​ في لبنان، في بيان، عن "أسفها لمجريات الحلقة الأخيرة من البرنامج الذي عرض على إحدى شاشات التلفزة المحلية والذي أظهر فيه ممرضة تسبب عن قصد ضررًا لمريضة مقابل رشوة، الأمر الذي يشكل إهانة للمهنة والعاملين فيها، لأن تصرفات كهذه لا تشبههم ولا تمت الى آدابهم وأخلاقهم ومناقبيتهم بأي صلة".

وأكدت النقابة "حرصها على صورة المهنة وحرصها على حماية المجتمع، وبالتالي ترفض التطرق الى ممارسة المهنة بهذه الطريقة المستهجنة التي تضرب دور العاملين في التمريض وسلوكهم وصورتهم وكرامتهم وشرفهم واستقامتهم، والأهم من ذلك أنها تزعزع الثقة بهم".

وأعلنت "أن ما ورد عن دور الممرضة الملتبس يخالف الجهود التي تعمل عليها النقابة من أجل تعزيز الثقة بالتمريض وتسليط الضوء على أهميته في ​القطاع الصحي​، ويعتبر عمل مدان ومستنكر لا يليق بمسلسل ناجح ولا يجب أن يكون استغلالًا فنيًا".

وأهابت النقابة بالمعنيين "عدم تكرار هذه الأخطاء، والمساعدة على تحسين صورة التمريض بدل المتاجرة فيها لأهداف لا تخدم الصحة والمجتمع".