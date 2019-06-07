بطيش: العلاقة مع سوريا لها طابع تاريخي واقتصادي واجتماعي راسخ

أكد وزير الإقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ أن "العلاقة مع سوريا لها طابع تاريخي واقتصادي واجتماعي راسخ بغض النظر عن العلاقات السياسية المتأرجحة"، مشيرا الى ان "هناك زيادة في صادرات ​لبنان​ إلى سوريا من المواد الزراعية المنتجة محليا رغم سنوات الحرب الطويلة".

وفي كلمة له خلال مؤتمر الطاقة الإغترابية اللبنانية بنسخته السادسة، رأى بطيش أن "لبنان يملك علاقات اقتصادية بكل دول المشرق، وليس تفصيلا ان يكون ميزاننا التجاري مع ​العراق​ لصالح لبنان"، لافتا الى ان "مرفأي بيروت و​طرابلس​ سيشكلان منطلقا للتجارة".

وأكد بطيش أن "الفرص في لبنان كثيرة ويمكننا كمقيمين ومنتشرين أن نحول التحديات الى فرص نجاح تنعكس حكما على الواقع الاقتصادي"، مشددا على أن "​الحكومة اللبنانية​ تحرص على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقد صدر قانون ينظم هذه الشراكة ويزيد من الاستثمارات"، كاشفا أن "​وزارة الاقتصاد​ تعمل على اقرار قاتون المنافسة لكسر امكانية الاحتكار".