يعقوبيان توجه سؤالا للحكومة: لماذا لم يتم اقرار إستراتيجية إدارة النفايات الصلبة

وجهت النائبة ​بولا يعقوبيان​ سؤالا الى ​الحكومة​ عبر رئاسة ​المجلس النيابي​ حول القانون رقم 80 /2018 المُتعلِّق بالإدارة المُتكاملة للنفايات الصلبة.

وسألت يعقوبيان عن "سبب عدم اقرار الحكومة حتى تاريخه الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة على الرغم من انقضاء مهلة الستة أشهر المنصوص عليها لهذه الغاية في المادة 10 من القانون رقم 80/2018؟ وعما اذا كانت وزارة ​البيئة​ قامَت بموجباتها المنصوص عليها في هذه المادة وخاصَّة لناحية إعداد مشروع هذه الإستراتيجيَّة ودراسة التقييم البيئي الاستراتيجي".

كذلك سألت يعقوبيان "لماذا لم تُصدِر وازرة البيئة حتى تاريخه القرارات التطبيقيّة المتعلِّقة بالقانون رقم 80/2018 والمنصوص عليها صراحة في مواده ولا سيَّما تلك المتعلِّقة بالفرز في المصدر وفقاً للمادة 21 من القانون المذكور كما المراسيم التطبيقية للقانون ككل:,

وتسائلت: "هل أن لدى الحكومة بشكل عام ولدى وزير البيئة بشكل خاص نيَّة جديَّة لإقرار الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وإصدار سائر النصوص التطبيقيَّة للقانون رقم 80/2018 سواء أكانَت قرارات أم مراسيم؟ وفي حال الإيجاب ما هو المدى زمني الأقصى الذي تلتزِم به الحكومة لتحقيق ذلك؟".