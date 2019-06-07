الداخلية المصرية: مقتل 8 من العناصر الإرهابية في مداهمات جنوبي العريش

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ عن "مقتل 8 من العناصر الإرهابية في مداهمات جنوبي ​العريش​". وكانت الوزارة قد أكدت سابقًا مقتل 14 عنصرًا إرهابيًا وضبط 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة بعد تتبع الأجهزة الأمنية مسار هروب منفذي حادث العريش وتحديد مكان تواجدهم بحي المساعيد شمال شرقي البلاد، موضحة أنه أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد.

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