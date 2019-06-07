أنور قرقاش: لا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية

انتقد وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية الإماراتي ​أنور قرقاش​، قطر، قائلا: "عمقت أزمتها نتيجة ل​سياسة​ سلبية بحثت عن المواجهات"، مشيراً إلى أنه "مع حلول الذكرى الثانية لمقاطعة قطر، من الواضح أن ​الدوحة​ لم تتمكن من فك أزمتها بل عمقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات. توجه تنقصه الحكمة وجاءت تداعياته سلبية عليها ودور الدوحة الفاعل تضرر نتيجة للمقاطعة وحلت المظلومية محله".

ولفت إلى أنه "لعل السيادة، التي طالما تشدقت بها الدوحة، كانت الضحية الأكبر خلال العامين، فأصبحت قطر مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية وأصبح ترددها شعار مرحلة انقطاعها عن محيطها والأزمة كشفت ضعف الدوحة مقارنة بين واقعها وطموحها"، مشيراً إلى أنه "تبين من القمة الخليجية الأخيرة، فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة والعقل والمنطق يفرض على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي".