أوضحت وزارة الخارجية الهندية "أنها ستتخذ القرار حول واردات النفط من إيران وفقا لأمن الطاقة وحاجات البلاد الاقتصادية"، مشيرةً إلى أن "الهند ستتخذ القرار حول واردات النفط من إيران، وفقا لأمن الطاقة وحاجات البلاد الاقتصادية".
ولفتت إلى أن "موقف الهند لم يتغير وأن أي قرار يتم اتخاذه حول واردات النفط من إيران سيكون وفقا للاعتبارات التجارية، وأمن الطاقة، والمصالح الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الهندية: قرار وارداتنا النفطية من إيران يخضع لحاجتنا الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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