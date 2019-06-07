الخارجية الهندية: قرار وارداتنا النفطية من إيران يخضع لحاجتنا الاقتصادية

أوضحت ​وزارة الخارجية​ ​الهند​ية "أنها ستتخذ القرار حول واردات ​النفط​ من ​إيران​ وفقا لأمن ​الطاقة​ وحاجات البلاد الاقتصادية"، مشيرةً إلى أن "الهند ستتخذ القرار حول واردات النفط من إيران، وفقا لأمن الطاقة وحاجات البلاد الاقتصادية".

ولفتت إلى أن "موقف الهند لم يتغير وأن أي قرار يتم اتخاذه حول واردات النفط من إيران سيكون وفقا للاعتبارات التجارية، وأمن الطاقة، والمصالح الوطنية".