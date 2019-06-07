أردوغان: لن نسمح لأحد بسلب حقوق أبناء جلدتنا في شمال قبرص

أكد الرئيس ​رجب طيب أردوغان​ أن "أبناء جلدتنا في شمال ​قبرص التركية​ لهم حقوق في شرق ​البحر المتوسط​ ولايمكننا السماح لأحد بسلبها"، مشيراً إلى أنه "كما أن هناك حق للقبارصة الروم في الموارد الطبيعية والباطنية في المتوسط، فإن للقبارصة الأتراك أيضا نفس الحق وفقاً للقانون الدولي".

ولفت إلى أن "​تركيا​ تواصل أعمال التنقيب شرقي المتوسط"، مشددا على "أنهم لن يسمحوا لأحد بسلب حقوق جمهورية شمال قبرص التركية".