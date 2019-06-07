بهاوي يصدر أحدث أغانيه.. ولمجرد يدعمه كما في بدايته – فيديو

أصدر الفنان زهير بهاوي، ليلة أمس الخميس، كليب أغنيته الجديدة، التي اختار لها عنوان “دينيرو”، ولقي دعما من لمجرد، الذي كان قد مد له يد المساعدة في بدايته لإبراز موهبته.

وأطلق بهاوي الكليب على قناته الرسمية على يوتيوب، ويتحدث موضوع الأغنية عن الفتيات، اللواتي يبحثن عن المال عبر علاقات عاطفية، ب”ريتم” يمزج بين البوب وموسيقى شرقية في بعض المقاطع.

النجم المغربي، سعد لمجرد، واصل دعمه لبهاوي، على الرغم من أنه أصبح منافسا له بخصوص أعداد المشاهدات في “يوتيوب”، وشارك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقاطع فيديو لكليب مع الإشادة بالعمل.

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وبلغ عدد مشاهدات كليب دينيرو، في حدود 16 ساعة، بعد إصداره، مليون مشاهدة، واستطاع تصدر قائمة المحتويات الأكثر رواجا (الطوندونس) .

وكان لمجرد قد أتاح الفرصة لبهاوي للصعود معه على منصة مهرجان موازين، وتقديم وصلة غنائية رفقته، ليتعرف الجمهور على موهبته أكثر.