عشرات الجرحى بعد انقلاب حافلة في “لوطوروت”.. والسائق ومساعده يهربان – صور

‎أسفر حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين على الطريق السيار، الرابط بين مراكش والدارالبيضاء، عشية أمس الخميس، عن إصابة عدد من الركاب

بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال عدد من ضحايا الحادث، أنه مباشرة بعد إنقلاب الحافلة إختفى السائق الرئيسي ومساعده عن الأنظار، في الوقت الذي أكد ضحايا آخرون أن مساعد السائق هو من كان يسوق الحافلة قبل انقلابها، بعدما غلب عليه النوم.

‎وأشارت مصادر “اليوم24″، أن حافلة لنقل الركاب انقلبت وسط الطريق السيار على مستوى منطقة سيدي بوعثمان، التابعة إلى إقليم الرحامنة، حيث أصيب حوالي 26 من الركاب دون أن يخلف الحادث ضحايا في الأرواح.

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‎وأضاف المصادر ذاته، أنه تم نقل 13 مصابا من الركاب إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل في مراكش، لتلقي العلاجات الضرورية، وصفت حالتهم بالخطيرة.

استنفر الحادث السلطات المحلية بكل من الرحامنة، ومراكش، كما فتحت عناصر الدرك الملكي، التي حلت في عين المكان تحقيقا في ظروف، وملابسات الحادثة الخطيرة.